Giacomo Urtis | età | fidanzato | lavoro | vita privata e biografia

(Di martedì 7 marzo 2023) Torna a far parlare di sé, il “chirurgo dei vip”. Lo vedremo questa sera a “Belve” di Francesca Fagnani su Ri 2, dove ha stupito tutti per il suo look e per quello che ha detto (per esempio su Fabrizio Corona). Vogliamo conoscere meglio questo personaggio, notissimo anche nel mondo del gossip e della TV?: etàha 45 anni. E’ nato il 28 settembre 1977 a Caracas da genitori di Alghero. Cresciuto nella capitale venezuelana, ha studiato Medicina e Chirurgia all’Università di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia, poi ha preso un Master in Chirurgia Estetica all’Università degli Studi di Milano. Ha ottenuto diversi pareri favorevoli per il suo modo di operare. Ha lavorato sia a ...