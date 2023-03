Giacomo Urtis, chi è l’ex fidanzata Adriana Peluso: “L’unica donna che mi fa sentire un vero galantuomo” (Di martedì 7 marzo 2023) Ad aver fatto breccia nel cuore del chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis in passato c’è anche una bellissima donna, l’ex gieffina Adriana Peluso. “Sei L’unica che mi fa diventare un vero galantuomo” scrive Urtis, in passato legato a uomini. In molti, infatti, gli chiedono del suo orientamento sessuale e lui risponde: “Sono bisex”. Chi è Adriana Peluso, ex di Giacomo Urtis Salernitana, bellissima , genuina , Adriana è una ragazza molto emotiva e vivace: lavora fin da quando aveva 14 anni per aiutare la famiglia e perché ama essere indipendente, studia per diventare assistente sociale e si divide tra il lavoro diurno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Ad aver fatto breccia nel cuore del chirurgo estetico dei vipin passato c’è anche una bellissimagieffina. “Seiche mi fa diventare un” scrive, in passato legato a uomini. In molti, infatti, gli chiedono del suo orientamento sessuale e lui risponde: “Sono bisex”. Chi è, ex diSalernitana, bellissima , genuina ,è una ragazza molto emotiva e vivace: lavora fin da quando aveva 14 anni per aiutare la famiglia e perché ama essere indipendente, studia per diventare assistente sociale e si divide tra il lavoro diurno di ...

