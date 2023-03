Ghosted, nel trailer del film Ana de Armas e Chris Evans insieme tra romanticismo ed avventura (Di martedì 7 marzo 2023) Nelle scorse ore AppleTv ha pubblicato il trailer ufficiale di Ghosted, ultimissima commedia action a tinte grottescamente romantiche con Ana de Armas e Chris Evans protagonisti indiscussi. Il trailer mostra l’incontro iniziale tra Evans e de Armas, che porta a quello che sembra essere un primo appuntamento pieno di speranze e buone intenzioni. “So che sembra una follia, ma credo che lei possa essere quella giusta“, dice Evans ad un amico nel trailer. Sfortunatamente questa speranza svanisce quando Evans si trova a fare i conti con la possibilità di essere stato “ghostato”, un termine usato per descrivere uno scenario in cui una persona interrompe improvvisamente una comunicazione senza alcuna ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023) Nelle scorse ore AppleTv ha pubblicato ilufficiale di, ultimissima commedia action a tinte grottescamente romantiche con Ana deprotagonisti indiscussi. Ilmostra l’incontro iniziale trae de, che porta a quello che sembra essere un primo appuntamento pieno di speranze e buone intenzioni. “So che sembra una follia, ma credo che lei possa essere quella giusta“, dicead un amico nel. Sfortunatamente questa speranza svanisce quandosi trova a fare i conti con la possibilità di essere stato “ghostato”, un termine usato per descrivere uno scenario in cui una persona interrompe improvvisamente una comunicazione senza alcuna ...

