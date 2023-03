GFVip, Oriana Marzoli è la prima finalista | La reazione dei coinquilini (Di martedì 7 marzo 2023) GFVip, il primo finalista della settima edizione è: Oriana Marzoli Ecco la reazione dei VIP in diretta nella Casa GFVip, nel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip i vip in Nomination hanno scoperto il verdetto finale del televoto. I VIP in Nomination questa settimana sono stati Tavassi, Andrea, Davide, Oriana, Nikita ed Antonella. Durante la diretta, il conduttore ha annunciato i vipponi salvi ed infine sono rimasti Davide, Oriana ed Antonella che hanno raggiunto lo studio per scoprire il verdetto. Poco prima di scoprire il verdetto, Oriana rivela cosa non rifarebbe: “Tante cose. In questo momento e l’ho sempre detto, sicuramente avrei scelto meglio all’inizio e già sappiamo. Non proprio per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023), il primodella settima edizione è:Ecco ladei VIP in diretta nella Casa, nel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip i vip in Nomination hanno scoperto il verdetto finale del televoto. I VIP in Nomination questa settimana sono stati Tavassi, Andrea, Davide,, Nikita ed Antonella. Durante la diretta, il conduttore ha annunciato i vipponi salvi ed infine sono rimasti Davide,ed Antonella che hanno raggiunto lo studio per scoprire il verdetto. Pocodi scoprire il verdetto,rivela cosa non rifarebbe: “Tante cose. In questo momento e l’ho sempre detto, sicuramente avrei scelto meglio all’inizio e già sappiamo. Non proprio per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha quindi deciso che... Oriana è IN FINALE! #GFVIP - GrandeFratello : Il momento della verità... anche per i VIPPONI rimasti nella Casa: ecco l'annuncio di Oriana finalista! #GFVIP - GrandeFratello : Oriana e Daniele... negare la presenza di attrazione è impossibile. ?? Riusciranno a convertire le tensioni negative… - usernameashh : RT @_soleilandia_: Amando Oriana che va contro Nikita perchè non ha salvato Daniele essendo suo amico dall'inizio #gfvip #oriele https://t.… - emmamartini22 : RT @LookDual: Oriana salva Tavassi che salva Micol che salva Giaele che salva Luca che salva Alberto. Sparta c’è. Sparta vive.????? #incorva… -