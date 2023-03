GF Vip, sorella di Antonella Fiordelisi sporge denuncia contro il programma? Sarebbe furiosa (Di martedì 7 marzo 2023) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha improvvisamente tirato in ballo una faccenda molto incresciosa che riguarda Antonella Fiordelisi e una sorella di cui non si è mai parlato. La ragazza è apparsa piuttosto in imbarazzo, tuttavia, pare che la persona tirata in ballo non sia molto felice della cosa. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 7 marzo 2023) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alfonso Signorini ha improvvisamente tirato in ballo una faccenda molto incresciosa che riguardae unadi cui non si è mai parlato. La ragazza è apparsa piuttosto in imbarazzo, tuttavia, pare che la persona tirata in ballo non sia molto felice della cosa. L'articolo proviene da KontroKultura.

