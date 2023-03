GF Vip Night: il confronto tra Nikita e Antonella (Di martedì 7 marzo 2023) Nikita e Antonella si confrontano circa il video trasmesso dalla produzione in cui la modella esprime i suoi dubbi sul riavvicinamento tra l’influencer e il gruppo Una puntata piena di sorprese per i protagonisti del GF Vip e soprattutto per Nikita Pelizon, la bella modella triestina che nel corso della serata riesce ad incontrare l’amica Giulia. Nikita scopre proprio durante il live che sta per diventare zia per la terza volta e che fuori c’è un esercito – I Nikiters – pronto a sostenerla e sempre attento a ciò che l’ex di Pechino Express ha fatto durante i sei mesi di permanenza nella casa. Nikita sembra stupita e a stento riesce a trattenere lacrime di gioia. Questo stato d’animo leggero e felice, tipico della gieffina sin dai suoi esordi in tv, sembra però non durare molto. Poco prima delle ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023)si confrontano circa il video trasmesso dalla produzione in cui la modella esprime i suoi dubbi sul riavvicinamento tra l’influencer e il gruppo Una puntata piena di sorprese per i protagonisti del GF Vip e soprattutto perPelizon, la bella modella triestina che nel corso della serata riesce ad incontrare l’amica Giulia.scopre proprio durante il live che sta per diventare zia per la terza volta e che fuori c’è un esercito – I Nikiters – pronto a sostenerla e sempre attento a ciò che l’ex di Pechino Express ha fatto durante i sei mesi di permanenza nella casa.sembra stupita e a stento riesce a trattenere lacrime di gioia. Questo stato d’animo leggero e felice, tipico della gieffina sin dai suoi esordi in tv, sembra però non durare molto. Poco prima delle ...

