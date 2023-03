GF Vip | le nomination della puntata Anche Onestini in nomination

(Di martedì 7 marzo 2023) Un’altradel GF Vip volge al termine. Ecco come sono andata leVolge al termine un’altradel Grande Fratello Vip. Ecco come sono andate lead un mese dalla finale. La ruota delleOriana come prima finalista, ha un compito molto importante e dovrà scegliere, pescando una carta dal tavolo, il primo VIP che inizierà la sequenza di. La bella venezuelana, in modo casuale, pesca il nome di Tavassi che inizia la catena salvando la sua dolce metà Micol che, prendendo parola, decide di salvare Giaele per il loro grande legame d’amicizia. L’imprenditrice, fa il nome del suo compagno, e quest’ultimo, esclude dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : GF VIP chi è il primo finalista tra Nikita Oriana Antonella Tavassi Micol Andrea e Davide? Concorrenti in nominatio… - infoitcultura : Le Nomination della trentanovesima puntata - Grande Fratello VIP - Oscar_PLlamas : @GrandeFratello 20ª Nomination di Grande Fratello VIP 7: Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Milena, Nikita e Onest… - Oscar_PLlamas : @GrandeFratello 20ª Nomination di Grande Fratello VIP 7: Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Milena, Nikita e Onest… - Oscar_PLlamas : RT @Oscar_PLlamas: 20ª Nomination di Grande Fratello VIP 7: Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Milena, Nikita e Onestini (2/2) Chi vuoi s… -

La reprimenda per il comportamento dei'La scorsa puntata è stata particolare dove, per certi ... Signorini spiega alle due ragazze rimaste che è unaper l'eliminazione e non per il ...... Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi sono al televoto che decreterà il primo finalista di ' Gf7 '...della casa sia sol frutto di stragie da parte di entrambe le fazioni per evitare laGrande Fratello, televoto aperto: chi sarà il Primo Finalista Televoto aperto: Chi sarà il primo Finalista di lunedì 6 marzo Insono finiti: Antonella Fiordelisi , Oriana Marzoli, ...

Grande Fratello Vip 7, puntata decisiva dopo la «censura»: stasera sapremo chi sarà il primo finalista! Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Iniziano le Nomination, e questa sera, la modalità che i Vipponi dovranno seguire, in una prima fase della serata, sarà la catena di salvataggio. Oriana Marzoli, come prima finalista, ha un compito mo ...Trentanovesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip". Nella nuova puntata del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si è tornati a parlare dei Donnalisi come della nuova coppia da poco sb ...