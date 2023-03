GF Vip, gli spartani in cortiletto commentano l’atteggiamento di Nikita su Antonella (Di martedì 7 marzo 2023) Il gruppo degli spartani non vede chiaro il comportamento di Nikita, soprattutto dopo che la modella ha commentato con fare provocatorio la decisione dell’amica Antonella di avvicinarsi ai compagni Alcuni vipponi in cortiletto hanno commentato nel post puntata l’atteggiamento di Nikita nei confronti di Antonella circa il suo avvicinamento nei loro confronti. Infatti la Fiordelisi in questi giorni, buttandosi il rancore alle spalle, si è avvicinata con più leggerezza agli amici del fidanzato nella casa del Gf Vip 7. Gli spartani hanno molto apprezzato il suo avvicinamento accostandolo ad un segno di grande maturità da parte di Antonella. Ma a far discutere adesso gli spartani riuniti in cortiletto è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) Il gruppo deglinon vede chiaro il comportamento di, soprattutto dopo che la modella ha commentato con fare provocatorio la decisione dell’amicadi avvicinarsi ai compagni Alcuni vipponi inhanno commentato nel post puntatadinei confronti dicirca il suo avvicinamento nei loro confronti. Infatti la Fiordelisi in questi giorni, buttandosi il rancore alle spalle, si è avvicinata con più leggerezza agli amici del fidanzato nella casa del Gf Vip 7. Glihanno molto apprezzato il suo avvicinamento accostandolo ad un segno di grande maturità da parte di. Ma a far discutere adesso gliriuniti inè ...

