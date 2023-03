GF Vip 7, pace fatta tra Antonella Fiordelisi e le Spartane: strategia per la finale? (Di martedì 7 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 sta per giungere alla sua conclusione e i concorrenti sembrano finalmente pronti a mettere da parte le tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane di convivenza. In particolare, l’ex schermitrice Antonella Fiordelisi sembra voler riparare i rapporti con gli Spartani, dopo l’ennesima rottura con Edoardo Donnamaria. Tuttavia gli utenti social hanno creduto che il riavvicinamento della vippona con Giele De Donà e Micol Incorvaia possa essere legato a motivi strategici, in vista della finale del reality show. GF Vip 7, la tregua tra Antonella Fiordelisi e le Spartane Durante gli ultimi giorni, in Casa l’atmosfera si è fatta più piacevole e la stessa Antonella si è mostrata molto più conciliante nei confronti delle altre ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 sta per giungere alla sua conclusione e i concorrenti sembrano finalmente pronti a mettere da parte le tensioni che hanno caratterizzato le ultime settimane di convivenza. In particolare, l’ex schermitricesembra voler riparare i rapporti con gli Spartani, dopo l’ennesima rottura con Edoardo Donnamaria. Tuttavia gli utenti social hanno creduto che il riavvicinamento della vippona con Giele De Donà e Micol Incorvaia possa essere legato a motivi strategici, in vista delladel reality show. GF Vip 7, la tregua trae leDurante gli ultimi giorni, in Casa l’atmosfera si èpiù piacevole e la stessasi è mostrata molto più conciliante nei confronti delle altre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Oriana Marzoli in lacrime al Grande Fratello Vip. Il motivo? Ancora una volta il rapporto altalenante con Daniele D… - Penombra_90 : RT @salvatrash1: le sudamericane prime finaliste un segno distintivo dei gf vip di alfonso questa cosa mi rende positivamente in pace con m… - commentaribus : RT @salvatrash1: le sudamericane prime finaliste un segno distintivo dei gf vip di alfonso questa cosa mi rende positivamente in pace con m… - gaiuzza__ : RT @salvatrash1: le sudamericane prime finaliste un segno distintivo dei gf vip di alfonso questa cosa mi rende positivamente in pace con m… - caleidosc0pic0 : RT @salvatrash1: le sudamericane prime finaliste un segno distintivo dei gf vip di alfonso questa cosa mi rende positivamente in pace con m… -