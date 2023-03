Gf Vip 7, momento di tregua tra Antonella Fiordelisi e gli Spartani: “Io sono un po’ provocatrice, ma solo quando vedo cose strane…” (Di martedì 7 marzo 2023) Nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip 7, questo pomeriggio è avvenuto un pacato confronto tra Antonella Fiordelisi e il gruppo degli Spartani. Come sottolineato da Alfonso Signorini durante la trentanovesima puntata del Gf Vip 7, nel loft di Cinecittà si respira un’aria diversa rispetto al passato. Se fino ad una settimana fa i concorrenti erano divisi in due fazioni, Persiani e Spartani, che a malapena comunicavano tra loro, ultimamente qualcosa è cambiato. C’è chi suppone che dietro alla inedita quiete ci sia una sonora strigliata degli autori, raccomandata dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Altri invece hanno ipotizzato che la fuoriuscita di Sarah Altobello, Martina Nasoni e Matteo Diamante abbia portato Antonella a riappacificarsi con gli ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 marzo 2023) Nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip 7, questo pomeriggio è avvenuto un pacato confronto trae il gruppo degli. Come sottolineato da Alfonso Signorini durante la trentanovesima puntata del Gf Vip 7, nel loft di Cinecittà si respira un’aria diversa rispetto al passato. Se fino ad una settimana fa i concorrenti erano divisi in due fazioni, Persiani e, che a malapena comunicavano tra loro, ultimamente qualcosa è cambiato. C’è chi suppone che dietro alla inedita quiete ci sia unara strigliata degli autori, raccomandata dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Altri invece hanno ipotizzato che la fuoriuscita di Sarah Altobello, Martina Nasoni e Matteo Diamante abbia portatoa riappacificarsi con gli ...

