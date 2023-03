GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 39 | Peace and love

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 7 marzo 2023) Insomma Piersilvio Berlusconi si è inca**ato di brutto, e la puntata di ieri sera del GF Vip ne è stata la dimostrazione. Altro che reality sembrava di vedere una puntata degli orsetti abbraccia tutti. Magicamente si volevano tutti bene, erano tutti amici, il conduttore per la prima volta li ha trattati da esseri umani e non da cavie. Ma vi rendete conto della finzione? Alfonso che ha fatto una mini ramanzina e si è scusato in prima persona con la coda tra le gambe, persino la Bruganelli ha dovuto chiamare il capo e scusarsi per i suoi modi. Va beh lasciamo stare che l’unico con cui doveva scusarsi era Tavassi e non l’ha fatto, ma questi sono solo dettagli. Posso dire che Piersilvio ha dimostrato di non aver mai visto il GF? Perché se per lui la puntata di giovedì è stata inguardabile, se vedeva le altre si strappava i capelli. Ci sono state puntate peggiori, quella di giovedì era ...