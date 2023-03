Gf Vip 7 | Ivana Mrazova | “Nikita Pelizon? Non mi è sembrata sincera | la vedo un po’ ossessionata!”

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 marzo 2023)è stata ospite di Casa Chi, il talk condotto da Sophie Codegoni sul profilo Instagram ufficiale del settimanale Chi. L’ex fidanzata di Luca Onestini, concorrente del Grande Fratello Vip 7, è da poco uscita dalla Casa di Cinecittà dopo una breve permanenza in qualità di ospite. Come da lei ribadito prima di uscire dalla Porta Rossa del Gf Vip,ha avuto modo di confrontarsi con l’ex fidanzato per chiarire alcune incomprensioni. Il nostro rapporto di coppia era finito un anno e mezzo fa. Adesso, con questa opportunità che ho avuto di entrare nella Casa e riprendere un rapporto con lui, sono felice. Vediamo come va una volta uscito fuori da là. Ne ho già parlato nella Casa. Diciamo che la nostra storia non è finita per tradimenti o perché era finito l’amore. Per tutti e due era un momento difficile. Le cose ci hanno ...