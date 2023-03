GF Vip 7, Ivana Mrazova lancia una frecciata a Nikita Pelizon e al suo team (Di martedì 7 marzo 2023) Ora che il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip 7, Ivana Mrazova ha deciso di parlare ancora una volta della sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5, in particolar modo di Nikita Pelizon, concorrente con cui ha avuto uno screzio a causa del suo ex Luca Onestini. In una diretta su Instagram con l’ex concorrente Nicole Murgia, la modella ha fatto delle rivelazioni in merito ad una diffida rilasciata dal team della Pelizon. GF Vip 7, Ivana Mrazova contro Nikita Pelizon sui social Nella diretta su Instagram, la bella Ivana Mrazova ha svelato il motivo per cui ha risentito di Nikita Pelizon dopo la sua uscita dalla Casa: “Come ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 marzo 2023) Ora che il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip 7,ha deciso di parlare ancora una volta della sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5, in particolar modo di, concorrente con cui ha avuto uno screzio a causa del suo ex Luca Onestini. In una diretta su Instagram con l’ex concorrente Nicole Murgia, la modella ha fatto delle rivelazioni in merito ad una diffida rilasciata daldella. GF Vip 7,controsui social Nella diretta su Instagram, la bellaha svelato il motivo per cui ha risentito didopo la sua uscita dalla Casa: “Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADelleNotizie : GF VIP Ultim’ora: preoccupazione per Andrea! - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP 7: il web chiede la squalifica di Edoardo - ADelleNotizie : Gf Vip 7, Tavassi supera Antonella al televoto: la madre getta la spugna - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP 7, urla fuori dalla Casa: “Antonella attenta a Nikita” - Princess19896 : @AlessioMuhamet2 @WendyK23508579 ricordati che questi pseudo vip non fanno niente per nulla , una Julia roberts può… -