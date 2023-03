GF Vip 7 | Ilenia Virno difende Antonella | “Gli errori che ha fatto Edoardo non li perdonerò”

(Di martedì 7 marzo 2023) La relazione dei Donnalisi al Grande Fratello Vip 7 ha suscitato molto clamore, grazie alle forti personalità diFiordelisi edDonnamaria. Tuttavia, le recenti dichiarazioni della migliore amica della vippona,, sembrano svelare un lato meno noto della relazione, la ragazza ha anche confessato di aver parlato con i genitori della gieffina, che si sono trovati d’accordo con lei. GF Vip 7,prende le parti diFiordelisicerto non ha speso solamente brutte parole nei confronti di Donnamaria, infatti in un’intervista radiofonica ha dichiarato: “In questa relazione, secondo meè stato un cardine perperché l’ha aiutata ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, parla la migliore amica di Antonella Fiordelisi: “Edoardo Donnamaria mi ha deluso, certi suoi errori non… - barbaragaudio4 : Edoardo stasera ha detto di se la stessa cosa che Ilenia ha detto al Gf vip party di Antonella, ovvero entrambi pro… - Sissy530966242 : @janira__25 Se non chiarisce dentro... l'ha detto anche ilenia al GF vip party lei quando lascia un uomo non ci torna - latinistigf : Anzi che la diretta guardatevi il Gf vip party..tra poco c’è ILENIA ??#donnalisi - InsertoMagazine : Gf Vip, l’emozionante incontro di Antonella Fiordelisi. Dopo una serata difficile, Antonella riceve una dolce sorpr… -

... due dei concorrenti della settima edizione del ' Grande Fratello', nell'ultimo periodo sta ... come riportato testualmente dal sito ' Coming Soon 'Virno , conosciuta per essere la migliore ...Virno , la migliore amica di Antonella Fiordelisi , ha commentato il comportamento di Edoardo Donnamaria nella Casa del Grande Fratello7 . Gf, parla la migliore amica di ...... nata sotto gli occhi indiscreti delle telecamere del Grande Fratello. "I genitori di Antonella sono delusi da Donnamaria", parla l'amica Secondol'atteggiamento di Donnamaria si è ...

Grande Fratello Vip, sorpresa per Antonella Fiordelisi: l’amica Ilenia | Video Mediaset SuperGuidaTV

Mercedesz Henger Turchesando. L’ex concorrente dell’isola dei Famosi e figlia di Eva Henger ha parlato di Edoardo Tavassi.La relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, due dei concorrenti della settima edizione del ' Fratello Vip', nell'ultimo periodo sta vivendo di molti bassi e pochissimi alti. La schermi ...