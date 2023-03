Gf Vip 7, i dubbi dei Vipponi su Nikita Pelizon: “Professa il peace and love, ma è l’opposto!” (Di martedì 7 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip 7. Negli ultimi giorni il clima all’interno della Casa è sembrato sempre più disteso. Dopo alcune incomprensioni, anche Antonella Fiordelisi si è integrata nel gruppo degli Spartani e si è lasciata andare a chiacchiere e scherzi. Il comportamento della schermitrice non ha convinto Nikita Pelizon che ha messo in dubbio la sua buona fede. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico una clip in cui Nikita ha detto: Antonella si sta semplicemente parando il deretano…Credo proprio che il tempismo sia particolare…Se in sei mesi non si è creato un rapporto non credo che con due moine si possa creare adesso… Dopo la diretta di ieri sera, alcuni concorrenti si sono riuniti nel cortiletto e hanno commentato le sue parole. Donnamaria ha rivelato di non capire come ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip 7. Negli ultimi giorni il clima all’interno della Casa è sembrato sempre più disteso. Dopo alcune incomprensioni, anche Antonella Fiordelisi si è integrata nel gruppo degli Spartani e si è lasciata andare a chiacchiere e scherzi. Il comportamento della schermitrice non ha convintoche ha messo ino la sua buona fede. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico una clip in cuiha detto: Antonella si sta semplicemente parando il deretano…Credo proprio che il tempismo sia particolare…Se in sei mesi non si è creato un rapporto non credo che con due moine si possa creare adesso… Dopo la diretta di ieri sera, alcuni concorrenti si sono riuniti nel cortiletto e hanno commentato le sue parole. Donnamaria ha rivelato di non capire come ...

