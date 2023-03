Gf Vip 7, Davide Donadei: “In studio ho avuto la percezione di essere uno dei più forti!”. Ma non sa che… (Di martedì 7 marzo 2023) La puntata andata in onda ieri di Gf Vip 7 ha visto Oriana Marzoli prima finalista di questa edizione del reality più spiato d’Italia. Da giovedì scorso, fino a ieri sera infatti, il pubblico a casa ha potuto votare il preferito affinché andasse direttamente in finale. Sette sono stati i Vipponi che si sono giocati questa possibilità: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Oriana Marzoli. Tra questi, solamente gli ultimi tre citati sono stati convocati in studio per eleggere finalmente il primo finalista. Ovviamente però, i ragazzi erano all’oscuro di tutto e pensavano che uno di solo dovesse abbandonare invece il reality. Qui, acclamati da tutto il pubblico, hanno scoperto che il televoto invece era stabilito per decretare il primo finalista. Tutti e tre poi, sono ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 marzo 2023) La puntata andata in onda ieri di Gf Vip 7 ha visto Oriana Marzoli prima finalista di questa edizione del reality più spiato d’Italia. Da giovedì scorso, fino a ieri sera infatti, il pubblico a casa ha potuto votare il preferito affinché andasse direttamente in finale. Sette sono stati i Vipponi che si sono giocati questa possibilità: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi,e Oriana Marzoli. Tra questi, solamente gli ultimi tre citati sono stati convocati inper eleggere finalmente il primo finalista. Ovviamente però, i ragazzi erano all’oscuro di tutto e pensavano che uno di solo dovesse abbandonare invece il reality. Qui, acclamati da tutto il pubblico, hanno scoperto che il televoto invece era stabilito per decretare il primo finalista. Tutti e tre poi, sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP a salvarsi (e che quindi non andrà per il momento in Finale) è... Davide! #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 7, Davide Donadei: “In studio ho avuto la percezione di essere uno dei più forti!”. Ma non sa che… L’ex tro… - blogtivvu : Eliminato GF Vip 7, Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Onestini, Milena o Nikita: chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO ??… - Latvcisidiverte : Gf vip 7, Chi vuoi salvare? Antonella Davide Luca Nikita Alberto Giaele Milena. ?? E tu chi vuoi salvare? Esito del… - zazoomblog : GF VIP chi è il primo finalista tra Nikita Oriana Antonella Tavassi Micol Andrea e Davide? Concorrenti in nominatio… -