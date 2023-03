Gf Vip 7 | Dana Saber si scaglia duramente contro Edoardo Tavassi | “E’ una persona davvero terribile perché…”

(Di martedì 7 marzo 2023), ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, ha attaccato, accusandolo di aver provato a dividere una coppia del reality. La modella di origini marocchine, nella sua breve ma discussa permanenza nella Casa di Cinecittà, aveva legato particolarmente con Antonella Fiordelisi. E proprio in difesa della sua amica, a settimane di distanza dalla sua eliminazione,si ètail fratello di Guendalina. Secondo quanto sostenuto dalla 29enne,avrebbe più volte tentato di dividere Antonella daDonnamaria, “manipolando” il volto di Forum. Attraverso alcuni video pubblicati sulla piattaforma cinese TikTok, laha così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Dana Saber si scaglia duramente contro Edoardo Tavassi: “E’ una persona davvero terribile perché…” Secon… - PasqualeMarro : #GfVip Dana Saber gravissimi accuse ad Alfonso Signorini ù - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Quattro vipponi aveva il cellulare nella casa del GF Vip? Dopo lo stop alle replica della puntata di giovedì 2 marzo, sc… - giuseppe_alto : Quattro vipponi aveva il cellulare nella casa del GF Vip? Dopo lo stop alle replica della puntata di giovedì 2 marz… - infoitcultura : Cellulari nella casa del Gf Vip? Risponde Dana Saber -

..., dunque, Antonino, Wilma e Patrizia avrebbero utilizzato il cellulare. Ora, a farlo sarebbe Milena Miconi, ancora nella casa più spiata d'Italia. C'è davvero un cellulare al Grande Fratello...Saber è rimasta nella casa del Grande Fratellopoco meno di un mese, ma è riuscita a litigare con tutti, pure con Milena Miconi. Fra offese random e accuse generiche, la modella marocchina ...Cellulari nella casa del Grande FratelloÈ l'accusa lanciata nelle scorse ore daSaber, ex concorrente del reality , in una diretta Instagram con i suoi follower. Durante la chiacchierata ...

Cellulari nella casa del Gf Vip Risponde Dana Saber - Striscia la ... Striscia la notizia

Una clamorosa indiscrezione e rivelazione è arrivata in queste ore sulla attuale edizione del Grande fratello vip. Ex concorrente sostiene che in casa ci sia un telefono. Non si placano le polemiche s ...Continunano le polemiche legate al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Berlusconi per il livello di trash e maleducazione raggiunto che potrebbe portare anche alla squalifica di ...