Gf Vip 7, Chiara Rabbi: “Davide Donadei? Mi spiace che millanti una mia gelosia inesistente pur di…” (Di martedì 7 marzo 2023) Negli ultimi giorni all’interno della Casa del Gf Vip 7 Davide Donadei è tornato a parlare dell’ex fidanzata Chiara Rabbi. I due si erano conosciuti e innamorati all’interno dello studio di Uomini e Donne, ma dopo quasi due anni di relazione la coppia si è detta addio dopo una lunga crisi. Il motivo della loro separazione sarebbe legato, secondo Davide all’eccessiva gelosia di Chiara, mentre secondo l’ex corteggiatrice il suo fidanzato sarebbe stato interessato ad altre ragazze. All’interno della Casa Davide ha più volte parlato della loro relazione, un comportamento che Chiara non ha particolarmente gradito: Effettivamente ha continuato a raccontare cose già dette delle volte contraddicendosi anche. Preferisco non aggiungere altro ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 marzo 2023) Negli ultimi giorni all’interno della Casa del Gf Vip 7è tornato a parlare dell’ex fidanzata. I due si erano conosciuti e innamorati all’interno dello studio di Uomini e Donne, ma dopo quasi due anni di relazione la coppia si è detta addio dopo una lunga crisi. Il motivo della loro separazione sarebbe legato, secondoall’eccessivadi, mentre secondo l’ex corteggiatrice il suo fidanzato sarebbe stato interessato ad altre ragazze. All’interno della Casaha più volte parlato della loro relazione, un comportamento chenon ha particolarmente gradito: Effettivamente ha continuato a raccontare cose già dette delle volte contraddicendosi anche. Preferisco non aggiungere altro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Chiara Rabbi: “Davide Donadei? Mi spiace che millanti una mia gelosia inesistente pur di…” L’ex corteggi… - tvpertutti : GF Vip, stoccata di Chiara Geme a Davide Donadei. Poi la confessione su UeD - FilippoCarmigna : Fedez, la malattia, gli psicofarmaci e l'amore per Chiara Ferragni: 'Ecco come stanno le cose' - oggisettimanale : #Fedez, la malattia, gli psicofarmaci e l'amore per Chiara #Ferragni: 'Ecco come stanno le cose' - lovelyanimehd : Fedez racconta tutta la verità: gli psicofarmaci sbagliati, i tic e il rapporto con Chiara Ferragni -