Gf Vip 7, Alex Belli: "Edoardo Tavassi è un manipolatore. Antonella Fiordelisi? Con Edoardo Donnamaria è un rapporto tossico, quando uscirà le dirò di…" (Di martedì 7 marzo 2023) Alex Belli, ospite di Casa Pipol, ha detto la sua sull'attuale edizione del Grande Fratello Vip. L'attore, tra i protagonisti della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha commentato le scelte autoriali del programma, facendo un confronto con la sua esperienza: La sottile differenza si chiama intrattenimento. Ha delle regole di linguaggio e comportamentali. Nonostante il reality abbia la falsa illusione di rappresentare la vita reale, il professionista che decide fai dare il reality deve mettersi in testa che non è in casa sua ma in televisione. Ti devi mettere al servizio del prime time. E' un lavoro 24 ore su 24. La problematica è che tutti i reality base erano di 10/12 puntate, al massimo tre mesi. E infatti, io quand'è che l'anno scorso sono uscito? Alla scadenza del nostro primo contratto. Io la settimana prima ho deciso ...

