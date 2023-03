Genoa travolge il Gila con una vittoria 4-0, replica del match di sette anni fa | Campionati italiani 2021 (Di martedì 7 marzo 2023) E’ stata una serata da ricordare per i tifosi del Genoa, che finalmente hanno potuto vedere la propria squadra trionfare con un glorioso 4-0, dopo quasi sette anni di attesa! Il Cosenza è stato il malcapitato che ha subito l’onta dei rossoblù, ma la vera vittoria è stata quella di tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra in tutti questi anni. L’ultimo successo con lo stesso risultato risale infatti al lontano 3 aprile 2016, quando il Genoa aveva travolto il Frosinone con una fantastica tripletta di Suso e un gol di Luca Rigoni. Un successo che aveva già fatto la storia, ma che adesso è stato ancora superato dalla rimonta contro il Cosenza. Ma non è stato solo questo il successo che ha fatto impazzire i tifosi del Genoa. Infatti, l’11 agosto 2018, ancora prima ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) E’ stata una serata da ricordare per i tifosi del, che finalmente hanno potuto vedere la propria squadra trionfare con un glorioso 4-0, dopo quasidi attesa! Il Cosenza è stato il malcapitato che ha subito l’onta dei rossoblù, ma la veraè stata quella di tutti i tifosi che hanno sostenuto la squadra in tutti questi. L’ultimo successo con lo stesso risultato risale infatti al lontano 3 aprile 2016, quando ilaveva travolto il Frosinone con una fantastica tripletta di Suso e un gol di Luca Rigoni. Un successo che aveva già fatto la storia, ma che adesso è stato ancora superato dalla rimonta contro il Cosenza. Ma non è stato solo questo il successo che ha fatto impazzire i tifosi del. Infatti, l’11 agosto 2018, ancora prima ...

