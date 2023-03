Genitore entra in sala docenti e insulta l’insegnante della figlia per un brutto voto: assolto dall’accusa di oltraggio (Di martedì 7 marzo 2023) Farà discutere la sentenza del Tribunale di Perugia nei confronti di un Genitore, dall'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. I giudici hanno ritenuto che l'episodio in questione fosse troppo lieve per essere punibile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Farà discutere la sentenza del Tribunale di Perugia nei confronti di un, dall'accusa dia pubblico ufficiale. I giudici hanno ritenuto che l'episodio in questione fosse troppo lieve per essere punibile. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Genitore entra in sala docenti e insulta l’insegnante della figlia per un brutto voto: assolto dall’accusa di oltra… - icaroninryuo : @lewnki Ma che c’entra l’umanità. Non dico che un professore se ne deve sbattere degli studenti. Ma c’è modo e modo… - Galnet3 : @asocialgruppo @FranAltomare Poi entra in gioco il buon senso. Un bimbo che gioca a pallone non da fastidio a nessu… - Loden_Mcjohn : Bagni tempio, entra genitore con 2 pargolini: Diego guarda tuo fratello non fargli toccare nulla mi raccomando. 15… - xinupitsumu : RT @ninguangoddess: Cazzo c'entra dori con le beiguang ? Non si conoscono nemmeno e mi spiace ma nahida ha tipo 1000 anni e passa, al massi… -