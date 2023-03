Game Pass | ecco i primi giochi di marzo

(Di martedì 7 marzo 2023) Microsoft ha annunciato nelle ultime ore idi2023 per l’abbonamento. Vediamoli insieme Microsoft ha annunciato l’ondata 1 diaggiunti asu tutte le piattaforme per il mese di2023 e, come di solito accade in questi casi, si tratta di un’altra selezione di titoli di richiamo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: diverse sorprese tra idiA dare il via alla prima ondata didelper2023 è Guilty Gear Strive, l’acclamato picchiaduro di Arc System Works, che viene ...

Microsoft non si smentisce e ha appena annunciato un'ondata di giochi aggiuntivi in arrivo sul catalogo di Xbox. In programma: strategia a turni, sopravvivenza in terre vichinghe e horror ospitati nel cloud. Se siete tra gli oltre 25 milioni di abbonati a Xbox, nelle ultime settimane avete ...6 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo Notizie Relazionate Accessori Microsoft Windows Articolo Xbox, ecco i nuovi giochi in arrivo nelle prossime due settimane 17 21 Febbraio 2023Tutti i giocatori abbonati apotranno scaricare il titolo al day one senza costi aggiuntivi.

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console e PC) – disponibile da oggi Dead Space 2 (Cloud) EA Play – 9 marzo Dead Space 3 (Cloud) EA Play – 9 marzo Valheim (Accesso Anticipato) (Console) – 14 marzo Sid ...Sapevamo già che gli abbonati a Game Pass avrebbero ricevuto un paio di prelibatezze questo mese, ma Microsoft ne ha tenute alcune extra nella manica. La società ha ora svelato la line-up completa di ...