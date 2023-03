Galante | «Inter ha tante possibilità con il Porto Skriniar sostituito con altri forti»

(Di martedì 7 marzo 2023) Fabioa margine di un evento alla Junior Tim Cup ha parlato ai giornalisti presenti in rappresentanza dell’ha parlato della sfida di Champions League contro il, dell’addio di Milane altro ancora. TRA CHAMPIONS LEAGUE E MERCATO –ha parlato così della sfida di Champions League, dell’addio di Milane dei risultati altalenanti della squadra allenata da Simone Inzaghi: «Sensazione per? Avere tre squadre in Champions League è molto imporperché speriamo che si possa tornare ai livelli degli anni 90 dove si vincevano le Coppenazionali. Secondo me il calcio è cambiato, pochi italiani andavano all’estero mentre oggi non è così. L’ha ...

Commenta per primo A fine stagione in casasarà la fine di un'era, dopo 13 anni Roberto Samaden dirà addio. Responsabile del settore ... l'ex difensore nerazzurro Fabioha commentato la ...Commenta per primo Alino Diamanti, nel corso di una intervista a Cronache di spogliatoio, ricorda: 'Una volta parlai con lui tramite Fabio, e mi disse che mi voleva all'dicendomi: 'Ti voglio qui perché sei il nuovo Recoba'. In quel momento pensai: 'Basta, è fatta', ma alla fine non mi presero. Poi arrivò José Mourinho, gli ......con cui il tecnico toscano ha avuto un rapporto non proprio idilliaco ai tempi di Roma e. Lo ... Allora chiamo Fabio, che è un figlioccio di Spalletti e lui fa da tramite parlando con il ...

Presenza d'eccezione alla presentazione della Junior Tim Cup, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha toccato vari temi di casa nerazzurra ..."È sempre importante andare messaggi come quello di oggi, dove il futuro del calcio passa da questi ragazzi. Se penso a com'ero e dove sono cresciuto mi vengono in mente tante ...