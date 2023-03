Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 7 marzo 2023 (Di martedì 7 marzo 2023) stasera, 7 marzo 2023, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna un’approfondimento sul nuovo business dell’immigrazione, con un’inchiesta esclusiva dalla Turchia sulla gestione del traffico di uomini da parte della mafia. Nel corso della serata, un focus sui centri di accoglienza e assistenza in Italia e su chi fa affari ai danni degli immigrati. Inoltre, si parlerà di Covid-19, con politici ed esperti finiti nell’occhio del ciclone per alcune decisioni prese a inizio della pandemia, e delle morti sospette di ex calciatori. Infine, il consueto cavallo di battaglia del programma: i ladri di case. Fuori dal Coro in streaming Ricordiamo ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 7 marzo 2023), 7, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata odierna un’approfondimento sul nuovo business dell’immigrazione, con un’inchiesta esclusiva dalla Turchia sulla gestione del traffico di uomini da parte della mafia. Nel corso della serata, un focus sui centri di accoglienza e assistenza in Italia e su chi fa affari ai danni degli immigrati. Inoltre, si parlerà di Covid-19, con politici ed esperti finiti nell’occhio del ciclone per alcune decisioni prese a inizio della pandemia, e delle morti sospette di ex calciatori. Infine, il consueto cavallo di battaglia del programma: i ladri di case.dalin streaming Ricordiamo ...

