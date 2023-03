Fumo, divieto all'aperto: cosa sappiamo (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro della Salute vuole estendere il divieto di fumare a luoghi come parchi, stazioni e locali pubblici. Tuttavia, dall'interno della maggioranza arriva la resistenza di Salvini che vuole escludere dal divieto le sigarette elettroniche Leggi su wired (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro della Salute vuole estendere ildi fumare a luoghi come parchi, stazioni e locali pubblici. Tuttavia, dall'interno della maggioranza arriva la resistenza di Salvini che vuole escludere dalle sigarette elettroniche

?? Stavolta Speranza e il Pd non c'entrano nulla. Il mostruoso Leviatano affiora da destra… ?? - federicabarghin : Bene divieto di fumo all'aperto. Anzi, benissimo. In Giappone è da mo'. - fotoinutilizara : Vogliamo parlare di quelli che nonostante sia vietato ormai da anni fumano non curanti del divieto nelle sale della… - fffaije : RT @grxxxhz: "divieto di fumare sigarette all'aperto" ok tanto mi fumo le canne - tommicavagna : @mrk4m1 Poi mi spieghi dove e quando i comunisti hanno approvato il divieto del fumo