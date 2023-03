(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - "Come, da tempo sosteniamo la necessità di unasull'utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato. Per questo, crediamo che ladeldella Salute...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Fumo, Altroconsumo: 'Bene stretta proposta dal ministro Schillaci' - Adnkronos : Fumo, Altroconsumo: 'Bene stretta proposta dal ministro Schillaci' . #Adnkronos - SaluteFuturo : Fumo, Altroconsumo: 'Bene stretta proposta dal ministro Schillaci' - vivereitalia : Fumo, Altroconsumo: 'Bene stretta proposta dal ministro Schillaci' - infoitsalute : Fumo, Altroconsumo: 'Bene stretta proposta dal ministro Schillaci' -

...relazioni esterne di. 'Si tratta di una tematica su cui lavoriamo da tempo - ricorda Cavallo - anche grazie alla nostra petizione e alla collaborazione con il movimento contro il...Stretta suldal Ministro della Salute "Come, da tempo sosteniamo la necessità di una stretta sull'utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato. Per questo, crediamo che ...... da evitare o limitare al massimo, così come l'alcol e il. Argomento scottante è poi quello ... i vostri bambini impazziranno Pesce fresco, non farti fregare!ti svela i trucchi ...

Fumo, Altroconsumo: "Bene stretta proposta dal ministro Schillaci" Adnkronos

Stretta sul fumo dal Ministro della Salute: Altroconsumo plaude alla proposta di Schillaci sull'estensione del divieto di fumo ...(Adnkronos) – “Come Altroconsumo, da tempo sosteniamo la necessità di una stretta sull’utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato. Per questo, crediamo che la proposta del m ...