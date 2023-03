Frumento e grano: sequestro di 382 tonnellate fra Puglia e Sicilia Guardia di finanza (Di martedì 7 marzo 2023) Operazione della Guardia di finanza, comandi di Bari e Trapani, tra la Puglia e la Sicilia. sequestro di 382 tonnellate di sementi di Frumento e grano per ipotesi di mancante certificazione. L'articolo Frumento e grano: sequestro di 382 tonnellate fra Puglia e Sicilia <small class="subtitle">Guardia di finanza</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 7 marzo 2023) Operazione delladi, comandi di Bari e Trapani, tra lae ladi 382di sementi diper ipotesi di mancante certificazione. L'articolodi 382fra di proviene da Noi Notizie..

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Oltre 380 tonnellate di sementi di frumento per la produzione di grano da farina certificato,… - lacittanews : Tre sementieri denunciati per utilizzo non autorizzato di varietà brevettate BARI – Oltre 380 tonnellate di sementi… - NoiNotizie : Frumento e grano: sequestro di 382 tonnellate fra #Puglia e #Sicilia - Etrurianews : Tre sementieri denunciati per utilizzo non autorizzato di varietà brevettate BARI - Oltre 380 tonnellate di sementi… - Cai_Italia : RT @AgriculturaIT: Semine 2023. @Cai_Italia : in calo le superfici a grano duro (-1,6%), aumentano terreni a frumento tenero (+ 6,2%) https… -