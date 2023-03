Frederic Vasseur incredulo: “Ritiro Leclerc? Ferrari, che shock…” (Di martedì 7 marzo 2023) No, non è stato un esordio da sogno quello messo in pista dalla Ferrari (tutta) nel Gran Premio del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 vinta davvero comodamente dalla Red Bull di Max Verstappen. Dopo una buona qualifica che aveva tinto di rosso tutta la seconda fila, la prova in gara non è stata all’altezza delle aspettative. Anzi, la corsa ha assunto fattezze sinistre e preoccupanti: dopo aver perso un pezzo in Q1, la vettura di Charles Leclerc ha alzato bandiera bianca in pista determinando il ko del monegasco. Ha visto la bandiera a scacchi Carlos Sainz, ma lo spagnolo non ha colto il podio e si è accontentato di un quarto posto alle spalle di Fernando Alonso di Aston Martin. La situazione non è rosea e Frederic Vasseur, team principal di Maranello, è sembrato preoccupato. Come tutti i tifosi. Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) No, non è stato un esordio da sogno quello messo in pista dalla(tutta) nel Gran Premio del Bahrain, prima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 vinta davvero comodamente dalla Red Bull di Max Verstappen. Dopo una buona qualifica che aveva tinto di rosso tutta la seconda fila, la prova in gara non è stata all’altezza delle aspettative. Anzi, la corsa ha assunto fattezze sinistre e preoccupanti: dopo aver perso un pezzo in Q1, la vettura di Charlesha alzato bandiera bianca in pista determinando il ko del monegasco. Ha visto la bandiera a scacchi Carlos Sainz, ma lo spagnolo non ha colto il podio e si è accontentato di un quarto posto alle spalle di Fernando Alonso di Aston Martin. La situazione non è rosea e, team principal di Maranello, è sembrato preoccupato. Come tutti i tifosi. Le ...

