Francia, via libera alla proposta contro le foto dei bambini sui social: “I genitori rispettino la privacy dei figli” (Di martedì 7 marzo 2023) “I genitori dovranno essere responsabili”. La Francia si prepara ad approvare una nuova stretta sulla pubblicazione di foto dei minorenni da parte dei genitori. Una proposta di legge che punta a fermare drasticamente la pubblicazione “senza limiti” di foto di bambini sui social ha ricevuto oggi il via libera dell’Assemblea nazionale francese. “Il messaggio ai genitori è che il loro compito è proteggere la privacy dei loro figli”, ha detto Bruno Studer, firmatario della proposta ed esponente del partito che sostiene Emmanuel Macron, Renaissance. “In media, i bambini hanno 1.300 foto di se stessi che circolano sulle piattaforme dei ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) “Idovranno essere responsabili”. Lasi prepara ad approvare una nuova stretta sulla pubblicazione didei minorenni da parte dei. Unadi legge che punta a fermare drasticamente la pubblicazione “senza limiti” didisuiha ricevuto oggi il viadell’Assemblea nazionale francese. “Il messaggio aiè che il loro compito è proteggere ladei loro”, ha detto Bruno Studer, firmatario dellaed esponente del partito che sostiene Emmanuel Macron, Renaissance. “In media, ihanno 1.300di se stessi che circolano sulle piattaforme dei ...

