Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CenturrinoLuigi : RT @BracaliM: Parigi, migliaia di persone al corteo contro la riforma delle pensioni di Macron: “Mobilitazione storica”. Trecento manifesta… - dopiot : RT @BracaliM: Parigi, migliaia di persone al corteo contro la riforma delle pensioni di Macron: “Mobilitazione storica”. Trecento manifesta… - giul9801 : RT @BracaliM: Parigi, migliaia di persone al corteo contro la riforma delle pensioni di Macron: “Mobilitazione storica”. Trecento manifesta… - BracaliM : Parigi, migliaia di persone al corteo contro la riforma delle pensioni di Macron: “Mobilitazione storica”. Trecento… - UgoNihil : RT @Perplexity_is: ???? Inizia il mega-sciopero nazionalgalattico del 7 marzo in Francia. Sarà una giornata storica! Chapeau, les Français! -

Oltre al grande corteo parigino la mobilitazione ha coinvolto 300 piazze in, dal nord al sud del paese. "A chi spetta l'ultima parola Evidentemente al popolo - ha detto da Marsiglia il ...... le quasi 300 manifestazioni in tutta laentrano nel vivo. Per il leader del sindacato CFDT, Laurent Berger , quella di oggi è una 'mobilitazione'. Il corteo parigino è partito dal ...... le quasi 300 manifestazioni in tutta laentrano nel vivo. Per il leader del sindacato CFDT, Laurent Berger , quella di oggi è una "mobilitazione". Il corteo parigino è partito e sta ...

Francia, storica mobilitazione contro la riforma delle pensioni - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 7 mar. (askanews) - Nel giorno dell'atteso braccio di ferro col governo sulla riforma delle pensioni, i vertici dei principali sindacati francesi indicavano di aspettarsi "più di due milioni" di ...La storia mitica ed incredibile di Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia, continua ad affascinare gli spettatori contemporanei che, questa stagione hanno a disposizione sul piccolo schermo le ...