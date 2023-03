Francia, scioperi e proteste contro la riforma delle pensioni. Sindacati sul piede di guerra, avvertimento a Macron (Di martedì 7 marzo 2023) In Francia è già stato ribattezzato come “lo sciopero più significativo contro la riforma sulle pensioni” voluta dal presidente Emmanuel Macron. Complessivamente si tratta del sesto giorno di tumulti e manifestazioni in tutto il Paese, con Parigi che si conferma epicentro della protesta da parte dei Sindacati. Grandissimi disagi (in virtù dell’ampia adesione) nel trasporto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Inè già stato ribattezzato come “lo sciopero più significativolasulle” voluta dal presidente Emmanuel. Complessivamente si tratta del sesto giorno di tumulti e manifestazioni in tutto il Paese, con Parigi che si conferma epicentro della protesta da parte dei. Grandissimi disagi (in virtù dell’ampia adesione) nel trasporto ... TAG24.

