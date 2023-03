Francia, più di 1 milione in piazza contro la riforma delle pensioni. Avanti sino a sabato (Di martedì 7 marzo 2023) - È il sesto sciopero generale. La riforma - a firma Macron - innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile. Servizi e trasporti pubblici in tilt. A Parigi momenti di tensione fra manifestanti e polizia Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) - È il sesto sciopero generale. La- a firma Macron - innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile. Servizi e trasporti pubblici in tilt. A Parigi momenti di tensione fra manifestanti e polizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WRicciardi : l’agonia incontrastata del Servizio Sanitario Nazionale: per arrivare ai livelli fallimentari del servizio sanitari… - elenabonetti : L’Italia si sfila dalla cordata europea lanciata dalla #Francia sul #nucleare e rimane sempre più isolata. È l’enne… - FabioEra3 : RT @MarcoRizzoPC: Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia nel giorno in cui il Senato discute l’articolo più controverso della riforma… - TomasiNicoletta : RT @MarcoRizzoPC: Quasi 300 manifestazioni in tutta la Francia nel giorno in cui il Senato discute l’articolo più controverso della riforma… - AdriMCMLXI : RT @Ste_Mazzu: È dal 1789 che in Italia si dice dovremmo fare come in Francia, è che siamo più riflessivi e ci prendiamo il nostro tempo -

Sport Calcio Ronaldo: 'Io e il Fenomeno' Ronaldo: 'Io e il Fenomeno' Nel film iniziamo facendo vedere il dramma che fu la sconfitta con la Francia, e tutte le cadute ... Ma anche la forza per alzarsi, che sta nell'amore per quello che fai, che è la cosa più importante di ... Francia, più di 1 milione in piazza contro la riforma delle pensioni. Avanti sino a sabato - È il sesto sciopero generale. La riforma - a firma Macron - innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile. Servizi e trasporti pubblici in tilt. A Parigi momenti di tensione fra manifestanti e polizia iPhone 14 diventa 'giallo' Il packaging basato su fibra è privo di pellicola esterna in plastica, rendendo ancora più vicino l'... In Australia , Canada , Cina , Francia , Germania , India , Giappone , Nel film iniziamo facendo vedere il dramma che fu la sconfitta con la, e tutte le cadute ... Ma anche la forza per alzarsi, che sta nell'amore per quello che fai, che è la cosaimportante di ...- È il sesto sciopero generale. La riforma - a firma Macron - innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile. Servizi e trasporti pubblici in tilt. A Parigi momenti di tensione fra manifestanti e poliziaIl packaging basato su fibra è privo di pellicola esterna in plastica, rendendo ancoravicino l'... In Australia , Canada , Cina ,, Germania , India , Giappone , Francia, più di 1 milione in piazza contro la riforma delle pensioni ... TGLA7