Francia, pensioni, sindacati puntano a oltre 2 milioni in piazza (Di martedì 7 marzo 2023) Nel giorno dell'atteso braccio di ferro col governo sulla riforma delle pensioni, i vertici dei principali sindacati francesi hanno indicato di aspettarsi "più di due milioni" di manifestanti in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Nel giorno dell'atteso braccio di ferro col governo sulla riforma delle, i vertici dei principalifrancesi hanno indicato di aspettarsi "più di due" di manifestanti in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - RaiNews : Barricate in fiamme, tensioni, le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni - fattoquotidiano : La Francia si ferma oggi contro la riforma delle pensioni. È il “martedì nero” - Roseinfiore : RT @TgLa7: A Parigi, la sesta giornata di protesta, che partirà nel pomeriggio da Sévres-Babylone in direzione Place d'Italie, per far indi… - FabrizioV84 : RT @TgLa7: A Parigi, la sesta giornata di protesta, che partirà nel pomeriggio da Sévres-Babylone in direzione Place d'Italie, per far indi… -