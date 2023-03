Francia: pensioni; blocchi stradali, raffinerie paralizzate (Di martedì 7 marzo 2023) E' scattata già questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali come ai tempi dei "gilet gialli", la sesta giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni del governo francese, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) E' scattata già questa notte, consu molte provinciali come ai tempi dei "gilet gialli", la sesta giornata di mobilitazione contro la riforma delledel governo francese, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - SkyTG24 : Pensioni, domani la Francia si ferma per protestare contro la riforma di Macron - fattoquotidiano : La Francia si ferma oggi contro la riforma delle pensioni. È il “martedì nero” - FilippoLicari4 : #Germania acqua colorata sul Dipartimento dei trasporti #Francia rivolte in tutto il paese per pensioni #Italia n… - Alessio17 : RT @lorna_toon: Domani blocco totale in Francia contro la riforma delle pensioni, è prevista una partecipazione massiva ? Seguirò di nuovo… -

Francia: pensioni; blocchi stradali, raffinerie paralizzate E' scattata già questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali come ai tempi dei "gilet gialli", la sesta giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni del governo francese, quella del "tutto per tutto" dei sindacati che cercano di far piegare la determinazione di Emmanuel Macron e della premier Elisabeth Borne. Oltre 260 manifestazioni sono ... Francia, ancora proteste contro la riforma delle pensioni: blocchi stradali Continuano le proteste contro la nuova riforma che vuole portare l'eta' pensionabile da 62 a 64 anni. Nella parte orientale della Francia l'autostrada e' stata bloccata e data alla fiamme alla vigilia di una nuova mobilitazione dei sindacati contro le decisioni del governo Macron. 7 marzo 2023 Francia: nuova manifestazione contro riforma pensioni. Sindacati: previste oltre 2 mln di persone Nel giorno di una nuova mobilitazione nazionale contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, i responsabili dei principali sindacati di Francia attendono "oltre 2 milioni" di manifestanti in piazza. Quella di oggi, è la sesta giornata di scioperi e cortei contro l'... Francia paralizzata: nuove proteste contro riforma delle pensioni Il Senato francese a maggioranza di destra ha approvato ieri sera a tarda ora l'abolizione di diversi regimi pensionistici speciali, tra cui quelli della Ratp, la società che gestisce tutto il traspor ... Francia bloccata, manifestazioni contro la riforma sulle pensioni A partire da questa notte sono in corso delle manifestazioni contro la riforma delle pensioni di Macron e della premier Borne.