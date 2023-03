Francia | il commovente addio all’insegnante uccisa | l’ultima danza del compagno a ritmo di swing – Il video

(Di martedì 7 marzo 2023) Sono immagini toccanti, quelle dell’ultimo saluto ad Agnès Lassalle, l’insegnante franceselo scorso 22 febbraio da uno studente di 16 anni che “sentiva le voci” a Saint Jean de Luz, ai piedi dei Pirenei francesi. Una tragedia che ha sconvolto il piccolo comune alle porte di Biarritz, ma anche il Paese intero. Eppure Stéphane, ildella docente assassinata, ha voluto ricordarla nel corso dei funerali in un modo del tutto insolito, e. Uscita la bara dalla Chiesa dopo le esequie, l’uomo ha atteso si spandessero sul piazzale le prime note, quindi ha mosso i primi passi dialdello(in francese) di Nat King Cole. Laera la passione di una vita della coppia, e l’uomo ha voluto rendere omaggio così alla donna. Un’iniziativa ...

È la prima volta che un insegnante viene ucciso nell'esercizio della sua professione in Francia. L'uccisione è avvenuta lo scorso 22 febbraio a Saint - Jean - de Luz, nel sud della Francia, e ha aperto un dibattito in patria sulla pericolosità della professione degli insegnanti e sulle

Un ballo commovente. Così, con uno swing, il marito di Agnes Lassalle, insegnate uccisa nei Pireni francesi, a San Jean de Luz, da un alunno, ha salutato il feretro della moglie. La coppia, infatti, amava ballare nel sud ovest della Francia. Ha ballato, come avevano fatto mille volte assieme, congedandosi dal feretro della sua amata.