Francia | coppette mestruali gratuite per tutte le donne under 25

Leggi su tpi

(Di martedì 7 marzo 2023) Alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti della donna, il primo ministro Élisabeth Borne ha annunciato che i prodotti riutilizzabili per il ciclosaranno rimborsati al 100% a partire dal 2024 perledi età inferiore ai 25 anni, per combattere la cosiddetta “period poverty”, lo stato di povertà che impedisce ad alcune ragazze – ad esempio – di andare a scuola con le mestruazioni perché non possono permettersi gli assorbenti o altri prodotti indispensabili. Per essere rimborsate, protezioni come la coppetta e la biancheria intima mestruale dovranno essere acquistate in farmacia, cosa che sarà possibile effettuare “senza ricetta”, ha precisato ancora Borne: “È impensabile che lenon possano avere le tutele di cui hanno bisogno”. Il fenomeno della “precarietà mestruale” colpisce più ...