Francia, blocchi stradali e negozi danneggiati: continua la protesta contro la riforma delle pensioni – Video (Di martedì 7 marzo 2023) Manifestazioni oggi in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, che prevede l'aumento a 64 anni dell'età pensionabile. Oltre 250 proteste sono attese a Parigi e in altre città, in quella che gli organizzatori sperano sia la più grande dimostrazione di forza contro la riforma, dopo quasi due mesi di manifestazioni. La legge è in discussione al Senato francese questa settimana. Nelle immagini, le proteste di ieri nella Francia orientale.

