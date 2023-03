Frana sui binari, interrotta linea Fs Campobasso - Termoli (Di martedì 7 marzo 2023) Sulla linea Termoli - Campobasso la circolazione ferroviaria è sospesa a causa di una Frana che ha investito i binari tra Casacalenda e Larino (Campobasso). Il traffico è stato interrotto nella serata ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Sullala circolazione ferroviaria è sospesa a causa di unache ha investito itra Casacalenda e Larino (). Il traffico è stato interrotto nella serata ...

Frana sui binari, interrotta linea Fs Campobasso - Termoli Sulla linea Termoli - Campobasso la circolazione ferroviaria è sospesa a causa di una frana che ha investito i binari tra Casacalenda e Larino (Campobasso). Il traffico è stato interrotto nella serata di ieri. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la linea. La riattivazione ... Emergenza frane, crolla un pezzo di strada che collega cinque abitazioni e un'azienda Ma una frana non è un'erosione marina e quindi nessuno t'ascolta'. Il sindaco Riziero Santi prosegue: 'Sui giornali leggiamo di 11milioni dai ministeri alle aree interne e montane e un tesoretto di ... Tenda Bis, possibile la riapertura ad ottobre 2023 Tanti i dubbi del territorio per un cronoprogramma confermato da Anas Hanno garantito il passaggio, magari anche solo con un guado o un passaggio che superi la frana. Io ... Germana Avena, sindaca di Roccavione , è sempre stata la più scettica sui tempi. 'Non ha ...