Formula 1, Max Verstappen tifa Alonso: "Spero vinca nel 2023" (Di martedì 7 marzo 2023) Il GP del Bahrain ha confermato il dominio di Max Verstappen ma ha visto in Fernando Alonso la prima sorpresa di questa nuova stagione di Formula 1. Il pilota spagnolo ha infatti ottenuto uno spettacolare terzo posto al termine di un Gran Premio poco emozionante, in particolare per la Ferrari che ha deluso con il ... TAG24.

