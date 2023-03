Formazioni ufficiali Lazio-AZ Alkmaar: le scelte dei due tecnici (Di martedì 7 marzo 2023) Alle 18.45 andrà in scena il match valido per l’ottavo di finale di Conference League tra Lazio e AZ Alkmaar. Ecco le Formazioni ufficiali Comunicate le Formazioni ufficiali di Lazio-AZ Alkmaar, andata degli ottavi di finale di Conference League. Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansens L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Alle 18.45 andrà in scena il match valido per l’ottavo di finale di Conference League trae AZ. Ecco leComunicate ledi-AZ, andata degli ottavi di finale di Conference League.(4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri AZ(4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansens L'articolo proviene da Calcio News 24.

