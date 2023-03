Formazioni ufficiali Benfica-Brugge: le scelte dei due tecnici (Di martedì 7 marzo 2023) Alle 21 andrà in scena il match valido per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Benfica e Brugge. Ecco le Formazioni ufficiali Comunicate le Formazioni ufficiali di Benfica-Brugge, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. Brugge (4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Vanaken, Sowah; Buchanan, Yaremchuk, Lang. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Alle 21 andrà in scena il match valido per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra. Ecco leComunicate ledi, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.(4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Gonçalo Ramos.(4-3-3): Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Vanaken, Sowah; Buchanan, Yaremchuk, Lang. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Benfica-Bruges, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Con il successo dell'andata in Belgio il Be… - sportli26181512 : Chelsea-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo la sconfitta al Signal Idun… - CalcioNews24 : Le formazioni ufficiali di #ChelseaDortmomd ?? - fantapiu3 : #ChampionsLeague,#ChelseaBorussiaDortmund, le formazioni ufficiali #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - fantapiu3 : #ChampionsLeague,#BenficaClubBrugge, le formazioni ufficiali #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… -