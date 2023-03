Fontana: "Campionato fantastico del Napoli, ma Atalanta è un osso duro per chiunque'' (Di martedì 7 marzo 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere di Napoli e Atalanta. Queste le sue parole: "Napoli-Atalanta sarà una gara aperta, gli azzurri stanno facendo qualcosa di incredibile. Lasciamo stare l'ultimo passo falso, che ci sta inciampare ogni tanto. -afferma Fontana- Il Napoli sta facendo un Campionato fantastico ed è un piacere da assistere. L'Atalanta, però, è un osso duro per chiunque. Come il Napoli, anche l'Atalanta è una squadra che riesce ad essere competitiva con poche risorse: i soldi nel calcio bisogna saperli spendere, non basta averne a quantità. -prosegue ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto, ex portiere di. Queste le sue parole: "sarà una gara aperta, gli azzurri stanno facendo qualcosa di incredibile. Lasciamo stare l'ultimo passo falso, che ci sta inciampare ogni tanto. -afferma- Ilsta facendo uned è un piacere da assistere. L', però, è unper. Come il, anche l'è una squadra che riesce ad essere competitiva con poche risorse: i soldi nel calcio bisogna saperli spendere, non basta averne a quantità. -prosegue ...

