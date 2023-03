Fondazione Med-Or firma accordo di collaborazione con Inss di Tel Aviv

(Di martedì 7 marzo 2023) ROMA – LaMed-Or e l’Institute for National Security Studies () di Telavviano un rapporto di cooperazione attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, sulle questioni di geopolitica e di sicurezza nel Mediterraneo allargato. Il Memorandum, siglato oggi dal presidente dellaMedOr, Marco Minniti, e dal Direttore Esecutivo dell’, Manuel Trajtenberg, figura come il primodi tale genere tra un’entità italiana e una israeliana. “Per laMed-Or l’avvio di questo rapporto diconè estremamente importante e ci rende particolarmente orgogliosi – sottolinea Marco Minniti (foto), presidente di Med-Or – Avremo modo di sviluppare progetti comuni di ricerca e di ...

Roma, 7 mar. " La- Or e l'Institute for National Security Studies (Inss) di Tel Aviv avviano un rapporto di cooperazione attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, sulle questioni di ...

Il presidente della Fondazione Med-Or sullo "stallo progressivo" della guerra in Ucraina, il rischio nucleare, l'iniziativa cinese, lo spostamento a ...