Flavio Tosi, il deputato di Fi ed ex sindaco di Verona: “La guerra è colpa di Zelensky. Essere fascisti? Non è reato, io un pochino lo sono” (Di martedì 7 marzo 2023) “La guerra è colpa di Zelensky, perché è lui che coi carri armati è andato dalla parte di là, su questo non ci piove”. E, anche se “non c’è dubbio” che sia stato Vladimir Putin a invadere l’Ucraina, “se ci fosse stato Poroshenko o un presidente politico forse non si sarebbe arrivati a questo punto”. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia ed ex sindaco di Verona, deborda, alla Silvio Berlusconi, parlando a Un giorno da pecora su Rai Radio1 sulla genesi del conflitto. Ma non solo, ha anche sostenuto che “non è più un reato definirsi fascisti, e l’apologia ad esserlo, Essere fascisti non lo è secondo me”. E quindi: “Mi sento un po’ stronzo ed un po’ fascista, un pochino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Ladi, perché è lui che coi carri armati è andato dalla parte di là, su questo non ci piove”. E, anche se “non c’è dubbio” che sia stato Vladimir Putin a invadere l’Ucraina, “se ci fosse stato Poroshenko o un presidente politico forse non si sarebbe arrivati a questo punto”.di Forza Italia ed exdi, deborda, alla Silvio Berlusconi, parlando a Un giorno da pecora su Rai Radio1 sulla genesi del conflitto. Ma non solo, ha anche sostenuto che “non è più undefinirsi, e l’apologia ad esserlo,non lo è secondo me”. E quindi: “Mi sento un po’ stronzo ed un po’ fascista, un...

