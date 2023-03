Fiumicino è il miglior aeroporto europeo: premiato per il sesto anno consecutivo (Di martedì 7 marzo 2023) L’aeroporto di Fiumicino, per il sesto anno consecutivo, si aggiudica il premio come miglior scalo aeroportuale sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa. Un risultato di grande prestigio conferito dall’Airports Concil International sulla base dei dati dell’Airport service Quality 2022. Ma sono anche altri i premi che lo scalo romano si è aggiudicato: “aeroporto con il personale più dedicato”, “aeroporto più gradevole” e “aeroporto più pulito. Sono diversi i riconoscimenti assegnati al Leonardo da Vinci Sembrerebbe che l’unico riconoscimento che non è stato assegnato al Leonardo da Vinci sia quello per la facilità di attraversamento dell’aeroporto da parte dei viaggiatori. Ma a parte questo, bisogna davvero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) L’di, per il, si aggiudica il premio comescalo aeroportuale sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa. Un risultato di grande prestigio conferito dall’Airports Concil International sulla base dei dati dell’Airport service Quality 2022. Ma sono anche altri i premi che lo scalo romano si è aggiudicato: “con il personale più dedicato”, “più gradevole” e “più pulito. Sono diversi i riconoscimenti assegnati al Leonardo da Vinci Sembrerebbe che l’unico riconoscimento che non è stato assegnato al Leonardo da Vinci sia quello per la facilità di attraversamento dell’da parte dei viaggiatori. Ma a parte questo, bisogna davvero ...

