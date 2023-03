(Di martedì 7 marzo 2023) Se i tempi saranno rispettati il disegno di legge di riforma deldovrebbe approdare in Parlamento fra fine marzo e i primi di aprile. Il pacchetto che sarà presentato in Cdm dovrà riordinare «tutto il sistema tributario». Non solo Irpef quindi ma anche intervenire sull’Ires, l’Iva e altri tributi minori

Fisco, dalla riduzione delle aliquote alle tasse delle imprese: ecco cosa cambierà Il Sole 24 ORE

Se i tempi saranno rispettati il disegno di legge di riforma del Fisco dovrebbe approdare in Parlamento fra fine marzo e i primi di aprile. Il pacchetto che sarà presentato in cdm dovrà riordinare «tu ...Ires ridotta per chi investe in innovazione e assume lavoratori che appartengono alle categorie più fragili. Meno aliquote e riordino delle agevolazioni ...