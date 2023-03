Firenze: rapinato in via Benedetto Dei. Gli portano via bici, orologio e portafogli (Di martedì 7 marzo 2023) Un'aggressione che somiglia a un agguato. Un uomo di 49 anni, che percorreva in bicicletta via Benedetto Dei, a Firenze, è stato rapinato a da due uomini che lo hanno bloccato e minacciato puntandogli un coltello al basso ventre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 7 marzo 2023) Un'aggressione che somiglia a un agguato. Un uomo di 49 anni, che percorreva incletta viaDei, a, è statoa da due uomini che lo hanno bloccato e minacciato puntandogli un coltello al basso ventre L'articolo proviene daPost.

