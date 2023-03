Fiorentina-Sivasspor: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 7 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,presso lo stadio Artemio Franchi, si svolgerà Fiorentina-Sivasspor, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Per i viola si tratta di un altro impegno non particolarmente proibitivo dopo quello contro i portoghesi del Braga, ma guai a sottovalutare l’ambiente turco in previsione del ritorno. Fiorentina-Sivasspor: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo avendo ottenuto quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe. La squadra di Italiano punta decisamente ad arrivare in fondo a questa competizione europea cercando di non sottovalutare gli avversari, a cominciare dai turchi. Il Sivasspor sta attraversando un momento molto delicato, visto che occupano il tredicesimo posto in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 7 marzo 2023) Giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,presso lo stadio Artemio Franchi, si svolgerà, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. Per i viola si tratta di un altro impegno non particolarmente proibitivo dopo quello contro i portoghesi del Braga, ma guai a sottovalutare l’ambiente turco in previsione del ritorno.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo avendo ottenuto quattro vittorie consecutive tra campionato e coppe. La squadra di Italiano punta decisamente ad arrivare in fondo a questa competizione europea cercando di non sottovalutare gli avversari, a cominciare dai turchi. Ilsta attraversando un momento molto delicato, visto che occupano il tredicesimo posto in ...

