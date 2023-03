Fiorentina, dalla Spagna: “Il Barcellona non molla Amrabat e punta sulla volontà del giocatore” (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona sarebbe ancora interessato a Sofyan Amrabat della Fiorentina. I blaugrana, dopo aver fallito l’ingaggio del marocchino a gennaio, vorrebbero realizzare un altro tentativo d’acquisto, puntando sulla gran voglia del giocatore di vestire la maglia del club catalano. Tuttavia molto dipenderà anche dalla concessione al Barcellona di operare sul mercato, al momento ancora bloccato. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano spagnolo Sport, ilsarebbe ancora interessato a Sofyandella. I blaugrana, dopo aver fallito l’ingaggio del marocchino a gennaio, vorrebbero realizzare un altro tentativo d’acquisto,ndogran voglia deldi vestire la maglia del club catalano. Tuttavia molto dipenderà ancheconcessione aldi operare sul mercato, al momento ancora bloccato. SportFace.

