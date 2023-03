Finestre frantumate e urla | pretende soldi per la droga | arrestato

(Di martedì 7 marzo 2023) un 34enne per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia Siamo a Napoli e la quiete del quartiere Posillipo viene interrotta da un rumore che sa di violenza., vuole del denaro e lo: laglielo impone. Le vittime sono esauste e la risposta è un no. L’uomo è sulla quarantina, è in strada e ormai è fuori controllo. Solo la madre e il fratello del 34enne – le vittime di questa storia – possono capire il dramma che stanno vivendo ma i Carabinieri che sono ormai a due passi da lì hanno già vissuto esperienze simili, è il loro lavoro. I militari della locale stazione insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 112 – trovano l’uomo sotto l’abitazione dei suoi genitori. Ha appena rotto i vetri dellee ha ...

Il 34enne è stato tratto in arresto per tentata estorsione e maltrattamenti.